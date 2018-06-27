Почти 150 соципотечников из Елабуги получат квартиры до 2021 года

Обязательный ежемесячный платеж за соципотечное жилье в 2018 году составит чуть больше 4000 рублей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Порядка 150 елабужских семей, стоящих на очереди приобретения жилья по программе соципотеки, получат квартиры в течение трех лет. Об этом сообщает группа информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ.

Этих соципотечников перевели из предварительного списка в основной реестр Госжилфонда при Президенте РТ. До 19 сентября этого года им предстоит заключить договоры социальной ипотеки, а затем вносить ежемесячный платеж. Отмечается, что он составляет лишь 11 процентов от размера средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья. Так, например, в 2018 году соципотечникам придется платить около 4000 рублей в месяц.

Программа соципотеки стартовала в 2005 году. Жилье в чистовой отделке в новостройках предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств. Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 лет и определяются в зависимости от первоначального взноса и стажа работы. Также предусмотрена компенсация при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей, которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.