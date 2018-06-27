Местный житель добыл более 68 кубометров песка и продал его неизвестному покупателю.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани «черные копатели» добыли песка на 11 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации следователей, с апреля 2015 года по июль 2017 года казанец незаконно добывал в городе песок. Добытые 68 кубометров он продал неизвестному покупателю.

Помимо этого, в апреле 2015 года он обратился к экс-сотруднику Минэкологии, чтобы тот помог ему избежать проверок и административной ответственности. В свою очередь подельник привлек действующего сотрудника министерства. В течение нескольких лет копатель перечислял на счет экс-сотрудника Минэкологии деньги, а тот их присваивал себе. В общей сложности копатель перечислил 326 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против троих казанцев по статьям «Кража в особо крупном размере», «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере», «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество в крупном размере». Дело направлено в Приволжский районный суд Казани на рассмотрение.