Цукерберга хотят уволить с поста главы Facebook

Акционеры компании недовольны тем, как Цукерберг руководит социальной сетью.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Крупные инвесторы Facebook планируют уволить основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста председателя правления, пишут «Известия» со ссылкой на Business Insider.

Претензии инвесторов касаются способа управления Цукерберга соцсетью, особенно на фоне скандалов с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы США и «утечкой данных» пользователей к британской компании Cambridge Analytica.

При этом структура управления компании построена так, что сместить Цукерберга практически невозможно, сообщает издание. Соответствующее предложение уже не раз отклоняли, поскольку Цукерберг и приближенные к нему сотрудники владеют частью акций, которые дают им большинство голосов. Несмотря на это, акционеры планируют добиваться увольнения Цукерберга. На место Цукерберга они предлагают назначить независимого исполнительного директора.