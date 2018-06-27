В Набережных Челнах фанаты устроили импровизированные фан-зоны ЧМ-2018

В 39-м комплексе предприимчивые горожане вынесли на улицу проектор, поставили стулья и прямо на торце дома разместили экран.

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах фанаты устраивают во время матчей чемпионата мира по футболу импровизированные фан-зоны, рассказывают социальные сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались.

Но, судя по снимкам, публикуемым в социальных сетях, челнинцы взяли дело в свои руки. Так, в 39-м комплексе предприимчивые горожане вынесли на улицу проектор, поставили стулья и прямо на торце дома разместили экран, на котором наблюдали за перипетиями очередного матча.

В другом случае на экране, размещенном на фасаде торгового центра в первом комплексе Нового города, который обычно используется для демонстрации рекламных роликов, администрация ТЦ показала трансляцию матча Россия – Уругвай. Возле него сразу же собралась толпа болельщиков, которая не расходилась до последнего свистка футбольного судьи.

«Ура, у нас появилась фан-зона!» — шутят по случаю публикации в соцсетях снимков импровизированных площадок для просмотра матчей. У некоторых возник вопрос, почему власти города не смогли так же «простенько, но со вкусом» решить проблему организации общегородской фан-зоны.