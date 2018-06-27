80 процентов лесных пожаров происходит из-за выжигания сухой травы

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 80 процентов всех лесных пожаров возникает из-за выжигания сухой травы. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал руководитель ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахмеров.
«Ежегодно в весенний период с наступлением сухой и теплой погоды имеются факты бесконтрольных травяных палов, сжигание остатков соломы и мусора. По статистике Рослесхоза из ста случаев лесных пожаров 82 приходились на выжигание сухой травы, при которой из-за отсутствия контроля огонь переходил в лесные нахождения»,– рассказал руководитель учреждения.
Сейчас в Татарстане жаркая погода сохраняет третий, высокий, класс пожарной опасности в лесах. Министерство лесного хозяйства республики просит граждан не разжигать костры на территории лесов и в населенных пунктов, чтобы не подвергать риску себя и окружающую среду.
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