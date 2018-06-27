Михаил Бабич сохранил пост полпреда в ПФО

Президент России обновил состав полпредов в федеральных округах.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Единственным не переназначенным и не отправленным в отставку оказался полпред в Приволжском ФО Михаил Бабич.

Полпреды назначены в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном и Центральном округах.

Причем в Северо-Западном, Южном и Сибирском ФО действующие подпреды сохранили свои посты, а в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском ФО их заменили на новых: Игоря Щеглова, Николая Цуканова и Александра Матовникова соответственно.