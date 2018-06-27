Михаил Бабич сохранил пост полпреда в ПФО

Рекомендуем
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Единственным не переназначенным и не отправленным в отставку оказался полпред в Приволжском ФО Михаил Бабич.
Полпреды назначены в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном и Центральном округах.
Причем в Северо-Западном, Южном и Сибирском ФО действующие подпреды сохранили свои посты, а в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском ФО их заменили на новых: Игоря Щеглова, Николая Цуканова и Александра Матовникова соответственно.
Следующая новость
На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.
В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.
В медицинском центре расположатся госпиталь, поликлиника, стоматология, медицинский отряд специального назначения и др.
Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.
Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.
Сегодня в татарстанской столице в очередной раз будет действовать «последняя миля».
Компания намерена выйти на выручку в 638 млрд рублей.
Заслуженная артистка РТ призналась, что мечтает встретиться с именитым футболистом.
Местный житель добыл более 68 кубометров песка и продал его неизвестному покупателю.
Сборная Аргентины в столице Татарстана будет жить в отеле «Рамада».
Инцидент произошел в деревне Багряж-Никольское.
Сейчас в Татарстане жаркая погода сохраняет третий класс пожарной опасности в лесах.
До конца года в трамвайное депо поступит вся партия из 20 трамвайных вагонов рубинового цвета.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу прокуратуры района.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу компании по итогам прошедшего года.
Группа компаний направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Инцидент случился вчера в Советском районе на улице Альберта Камалеева.
Инцидент произошел в Советском районе города на улице Альберта Камалеева.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018