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Фото: прокуратура РТ
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Приказом генпрокурора РФ на должность прокурора Алексеевского района назначен Павел Абрамов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Павел Абрамов родился в феврале 1983 года в Казани. В 2006 году он окончил юридический факультет Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, а с 2007 года начал работать в органах прокуратуры в должности помощника Татарского природоохранного прокурора.
В 2015 году Павел Абрамов занял должность старшего помощника прокурора Советского района Казани, с 2016 года по 2017 год работал старшим помощником прокурора Авиастроительного и Советского районов, а затем – заместителем прокурора Кировского района.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Павла Абрамова коллективу прокуратуры Алексеевского района. Ранее занимавший эту должность Марс Ибятов переведен на работу в аппарат прокуратуры республики.
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