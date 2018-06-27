Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу прокуратуры района.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Приказом генпрокурора РФ на должность прокурора Алексеевского района назначен Павел Абрамов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Павел Абрамов родился в феврале 1983 года в Казани. В 2006 году он окончил юридический факультет Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, а с 2007 года начал работать в органах прокуратуры в должности помощника Татарского природоохранного прокурора.

В 2015 году Павел Абрамов занял должность старшего помощника прокурора Советского района Казани, с 2016 года по 2017 год работал старшим помощником прокурора Авиастроительного и Советского районов, а затем – заместителем прокурора Кировского района.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Павла Абрамова коллективу прокуратуры Алексеевского района. Ранее занимавший эту должность Марс Ибятов переведен на работу в аппарат прокуратуры республики.