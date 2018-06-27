ГК «ТАИФ» в 2017 году направила в бюджет Татарстана более 17 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу компании по итогам прошедшего года.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Группа компаний «ТАИФ» в 2017 году направила в бюджет Татарстана более 17 млрд рублей. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ», в котором принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Всего компания направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

«Понятно, хотелось бы побольше. Объемные показатели растут, ценовые показатели (стоимость сырья и налоговая нагрузка) немного уменьшают нам прибыль. В целом компания успешно развивается, нацелена на дальнейшее развитие. Очень крупные проекты, которые реализуются сегодня — это прежде всего глубокая переработка нефти, новый этиленовый комплекс, серьезная модернизация мощностей», — заявил Минниханов на пресс-конференции по итогам собрания.

Президент отметил, что изменения в налоговом законодательстве не должны ухудшать состояние предприятий — они должны «развиваться, инвестировать, если у них не будет маржи, они не смогут инвестировать, создавать новые мощности, новые рабочие места».

«Надо понимать, что любой проект надо рассматривать на 15-20 лет: как будут меняться налоги, обеспечение сырьем и т.д.», — подчеркнул Минниханов.