ГК «ТАИФ» в 2017 году направила в бюджет Татарстана более 17 млрд рублей

Рекомендуем
Фото: tatarstan.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Группа компаний «ТАИФ» в 2017 году направила в бюджет Татарстана более 17 млрд рублей. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ», в котором принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Всего компания направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
«Понятно, хотелось бы побольше. Объемные показатели растут, ценовые показатели (стоимость сырья и налоговая нагрузка) немного уменьшают нам прибыль. В целом компания успешно развивается, нацелена на дальнейшее развитие. Очень крупные проекты, которые реализуются сегодня — это прежде всего глубокая переработка нефти, новый этиленовый комплекс, серьезная модернизация мощностей», — заявил Минниханов на пресс-конференции по итогам собрания.
Президент отметил, что изменения в налоговом законодательстве не должны ухудшать состояние предприятий — они должны «развиваться, инвестировать, если у них не будет маржи, они не смогут инвестировать, создавать новые мощности, новые рабочие места».
«Надо понимать, что любой проект надо рассматривать на 15-20 лет: как будут меняться налоги, обеспечение сырьем и т.д.», — подчеркнул Минниханов.
На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.
В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.
В медицинском центре расположатся госпиталь, поликлиника, стоматология, медицинский отряд специального назначения и др.
Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.
Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.
Сегодня в татарстанской столице в очередной раз будет действовать «последняя миля».
Компания намерена выйти на выручку в 638 млрд рублей.
Заслуженная артистка РТ призналась, что мечтает встретиться с именитым футболистом.
Местный житель добыл более 68 кубометров песка и продал его неизвестному покупателю.
Сборная Аргентины в столице Татарстана будет жить в отеле «Рамада».
Инцидент произошел в деревне Багряж-Никольское.
Сейчас в Татарстане жаркая погода сохраняет третий класс пожарной опасности в лесах.
До конца года в трамвайное депо поступит вся партия из 20 трамвайных вагонов рубинового цвета.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу прокуратуры района.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу компании по итогам прошедшего года.
Группа компаний направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Инцидент случился вчера в Советском районе на улице Альберта Камалеева.
Инцидент произошел в Советском районе города на улице Альберта Камалеева.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018