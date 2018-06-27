Правительство РФ отказалось от идеи продавать лекарства в магазинах

Общественность выступила против законопроекта, разрещающего продажу медикаментов в продуктовых магазинов.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Российские власти прекратили разрабатывать законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах, пишет «Коммерсант».

Департамент соцразвития Правительства РФ направил соответствующее письмо в министерства и ведомства, в том числе Министерство здравоохранения РФ и Министерство промышленности и торговли РФ.

В ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов — в поддержку документа выступили только 34 человека, против — 5,8 тысяч, отметила пресс-секретарь вице-премьера Татьяны Голиковой София Малявина.

Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом, подчеркнула Малявина.