Эксперты узнали, какой процент россиян доживет до пенсии

Более 17 процентов мужчин и почти 7 процентов женщин могут не дожить до нового пенсионного возраста в 65 и 63 года.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Эксперты оценили шансы первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 лет и 63 года, дожить до пенсии. Результаты подготовил Институт демографии ВШЭ, сообщает РБК.

Вероятность дожить до нового пенсионного возраста у мужчин колеблется в пределах 82 — 96 процентов. У женщин этот показатель выше — от 93 до 99 процентов.

Процесс повышения пенсионного возраста для мужчин пройдет с 2019 по 2028 год. Он коснется лишь тех, кто родился в 1959 году и позже. Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться год от года. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожить до нового пенсионного возраста в 61 год составляет почти 96 процентов, а у тех, кто родился в 1962 году и должен уйти на пенсию в 64 года — лишь 85,6 процента.

Переходный период повышения пенсионного возраста для женщин продлится до 2034 года. Он коснется женщин 1964 – 1971 годов рождения. Вероятность дожить до нового пенсионного возраста у женщин 1964 года рождения составляет 98,9 процента, а для 1966-го — 97 процентов. Хотя показатели выше, чем у мужчин, показатель вероятности дожития до действующего пенсионного возраста снижается у женщин каждый год. Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит лишь 93,5 процента.

Предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин в середине июня высказал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ожидается, что благодаря этой мере удастся более эффективно повышать пенсии.