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Татар-информ

27 июня 2018, 10:14

Экономика и финансы

Выручка ГК «ТАИФ» в 2017 году составила 593,4 млрд рублей

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Фото: Рамиль Гали/архив

Группа компаний направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам 2017 года выручка группы компаний «ТАИФ» составила 593,4 млрд рублей. Получен сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 687,1 млрд рублей. Об этом стало известно на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАИФ», в котором принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что в 2016 году группа компаний получила выручку в размере 539 млрд рублей.

Кроме того, в 2017 году компания направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет РТ — около 17,6 млрд рублей.

ГК инвестировала 73,9 млрд рублей в строительство новых и модернизацию действующих производственных мощностей.

Гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в докладе отметил, что результаты работы ведущих предприятий, которые входят в ГК (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТГК-16»), были рекордными за все время их деятельности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам 2017 года «Казаньоргсинтез» изготовил рекордное количество полиэтилена, а «Нижнекамскнефтехим» выпустил миллионную тонну галобутилового каучука.

Общая сумма социальных расходов компании превысила 46 млрд рублей. Речь идет о помощи образовательным, религиозным, детским учреждениям, пропаганде здорового образа жизни и развитии спорта в республике и т. д.

По словам Шигабутдинова, в минувшем году «ТАИФ», несмотря на усиление экономических связей, продолжил расширение международных связей и укрепление сотрудничества с иностранными компаниями.

Так, он упомянул о проекте на 12 млрд евро между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и LINDE AG по строительству нового олефинового комплекса.

Кроме того, глава компании напомнил о сотрудничестве ПАО «Казаньоргсинтез» и Univation Technologies по развитию производства этилена низкого давления на КОСе.

Также в декабре 2017 года ГК и немецкий концерн Siemens подписали контракт на строительство в Нижнекамске электростанции мощностью 495 МВт для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На собрании был избран новый Совет директоров ОАО «ТАИФ». Председателем совета вновь избран заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев, подтверждены полномочия гендиректора компании Альберта Шигабутдинова.

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