«ВКонтакте» запустит собственную платежную систему

Пользователи соцсети смогут оплачивать товары и услуги, используя свой аккаунт.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В социальной сети «ВКонтакте» появится своя платежная система VK Pay, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

С помощью сервиса пользователи смогут оплачивать товары и услуги, используя аккаунт в соцсети.

Поначалу компания не планирует брать комиссию за платежи, однако в будущем она намерена создать площадку для электронной торговли с оборотом 100 млрд рублей в год.

Платформа начнет работать сегодня, 27 июня, в полдень.