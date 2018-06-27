«ВКонтакте» запустит собственную платежную систему

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В социальной сети «ВКонтакте» появится своя платежная система VK Pay, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
С помощью сервиса пользователи смогут оплачивать товары и услуги, используя аккаунт в соцсети.
Поначалу компания не планирует брать комиссию за платежи, однако в будущем она намерена создать площадку для электронной торговли с оборотом 100 млрд рублей в год.
Платформа начнет работать сегодня, 27 июня, в полдень.
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