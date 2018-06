Смольников и Месси попали в «сборную худших футболистов» ЧМ-2018

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Защитник сборной России Игорь Смольников и аргентинский нападающий Лионель Месси попали в символическую «сборную худших футболистов» чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Список составило британское издание The Sun, сообщает RT.

Смольников попал в команду за удаление с поля в ходе матча Россия — Уругвай, где он получил вторую желтую карточку в первом тайме.

Кроме того, в сборной худших футболистов оказались испанцы Давид Де Хеа и Серхио Рамос, члены немецкой сборной Джером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, бразилец Паулинью, поляк Роберт Левандовски, французский футболист Блез Матюиди и панамец Фидель Эскобар.

This is our #WorldCup worst XI, so far.



Do you agree?#WorldCup #BetwayWC pic.twitter.com/Tp1m7l2GMF