Смольников и Месси попали в «сборную худших футболистов» ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: rfs.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Защитник сборной России Игорь Смольников и аргентинский нападающий Лионель Месси попали в символическую «сборную худших футболистов» чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Список составило британское издание The Sun, сообщает RT.
Смольников попал в команду за удаление с поля в ходе матча Россия — Уругвай, где он получил вторую желтую карточку в первом тайме.
Кроме того, в сборной худших футболистов оказались испанцы Давид Де Хеа и Серхио Рамос, члены немецкой сборной Джером Боатенг, Тимо Вернер и Томас Мюллер, бразилец Паулинью, поляк Роберт Левандовски, французский футболист Блез Матюиди и панамец Фидель Эскобар.
This is our #WorldCup worst XI, so far.— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2018 г.
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