На пятый маршрут в Казани выйдет новый трамвай

Фото: Город Казань KZN.RU
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В трамвайное депо «Метроэлектротранса» поступил новый трамвайный вагон, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Трамвай будет работать на популярном городском маршруте № 5, который следует от ж/д вокзала до жилого массива «Солнечный город». Пока он проходит обкатку на казанских дорогах.
До конца года в депо поступит вся партия из 20 новых вагонов рубинового цвета, произведенных на ОАО «Уралтрансмаш». Стоимость контракта на покупку трамвайных вагонов составила 340 млн рублей, включая субсидию в 8 млн рублей на каждый вагон.
В трамваях предусмотрен переменный уровень пола в низкопольной части салона. Для инвалидов-колясочников в проеме средней двери оборудована откидная механическая аппарель.
По Казани уже ездят семь аналогичных трамваев, которые были закуплены в прошлом году. Они хорошо зарекомендовали себя при работе на линии.
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