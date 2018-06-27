На пятый маршрут в Казани выйдет новый трамвай

До конца года в трамвайное депо поступит вся партия из 20 трамвайных вагонов рубинового цвета.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В трамвайное депо «Метроэлектротранса» поступил новый трамвайный вагон, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Трамвай будет работать на популярном городском маршруте № 5, который следует от ж/д вокзала до жилого массива «Солнечный город». Пока он проходит обкатку на казанских дорогах.

До конца года в депо поступит вся партия из 20 новых вагонов рубинового цвета, произведенных на ОАО «Уралтрансмаш». Стоимость контракта на покупку трамвайных вагонов составила 340 млн рублей, включая субсидию в 8 млн рублей на каждый вагон.

В трамваях предусмотрен переменный уровень пола в низкопольной части салона. Для инвалидов-колясочников в проеме средней двери оборудована откидная механическая аппарель.

По Казани уже ездят семь аналогичных трамваев, которые были закуплены в прошлом году. Они хорошо зарекомендовали себя при работе на линии.