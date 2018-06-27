В Тукаевском районе провели Сабантуй для детей с ограниченными возможностями

На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В селе Мелекес Тукаевского района РТ организовали Сабантуй для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет районная газета «Светлый путь».

Всего в районе проживают 160 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Сабантуй открыла заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Гульнара Ганиева.

В программу Сабантуя были включены интересные и яркие мероприятия. Дети декламировали стихотворения, участвовали в спортивных и народных играх, выступали на сцене в составе творческих коллективов. Ростовые куклы провели конкурсы среди детей.



Гостей праздника угощали чаем с блинами и национальным блюдом – эчпочмаками. Заместитель секретаря местной организации партии «Единая Россия» Роза Абдульманова раздавала мороженое.



Гульсина Габдрахманова и ее дочь Камиля приехали из деревни Старые Ерыклы. Камиля страдает синдромом Дауна. По словам мамы, услышав про Сабантуй, она очень обрадовалась. «Ведь в этой жизни у каждого есть право чувствовать себя нужным и жить в радости», – сказала Гульсина Габдрахманова.