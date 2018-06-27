В Тукаевском районе провели Сабантуй для детей с ограниченными возможностями

Фото: tukai-rt.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В селе Мелекес Тукаевского района РТ организовали Сабантуй для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет районная газета «Светлый путь».
Всего в районе проживают 160 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Сабантуй открыла заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Гульнара Ганиева.
В программу Сабантуя были включены интересные и яркие мероприятия. Дети декламировали стихотворения, участвовали в спортивных и народных играх, выступали на сцене в составе творческих коллективов. Ростовые куклы провели конкурсы среди детей.
Гостей праздника угощали чаем с блинами и национальным блюдом – эчпочмаками. Заместитель секретаря местной организации партии «Единая Россия» Роза Абдульманова раздавала мороженое.
Гульсина Габдрахманова и ее дочь Камиля приехали из деревни Старые Ерыклы. Камиля страдает синдромом Дауна. По словам мамы, услышав про Сабантуй, она очень обрадовалась. «Ведь в этой жизни у каждого есть право чувствовать себя нужным и жить в радости», – сказала Гульсина Габдрахманова.
Кандидату на должность директора по производству на предприятие в Набережных Челнах обещали зарплату в 170 тысяч рублей.
Врач Буинской ЦРБ Наталья Никитина выучила татарский язык, чтобы правильно понимать жалобы больных.
Теперь выплаты положены не только сельчанкам, но и жительницам поселков городского типа.
Помимо столицы Татарстана «TIDA Business Cup 2018» примет Иннополис.
По данным Роспотребнадзора, качество воды в водоеме не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
В 39-м комплексе предприимчивые горожане вынесли на улицу проектор, поставили стулья и прямо на торце дома разместили экран.
Накануне летнего расставания на площадке перед входом в театр зрителей ждет встреча с ведущими артистами Качаловского.
Пушечный двор принял финальный концерт фестиваля «Музыка веры».
Для устранения последствий сильного дождя на улицы города вышло почти сто единиц спецтехники.
Пять объектов культурного наследия выставлены для аренды, два на продажу.
Корреспондент агентства пообщался с болельщиками на перроне вокзала.
Зампредседателя Российского союза молодежи Владимир Селин поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку проекта.
На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.
В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.
В медицинском центре расположатся госпиталь, поликлиника, стоматология, медицинский отряд специального назначения и др.
Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.
Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.
Сегодня в татарстанской столице в очередной раз будет действовать «последняя миля».
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018