Казанские спасатели начали разбирать упавший на дом башенный кран

Фото: МЧС по РТ
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Спасатели Казанского пожарно-спасательного отряда приступили к разбору упавшего на дом башенного крана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее агентство сообщало, что вчера в Советском районе Казани на улице Альберта Камалеева на дом рухнул башенный кран.
В данный момент сотрудники МЧС готовят конструкции крана к перемещению при помощи подъемного механизма. Спасатели разбирают кран на части для облегчения процесса, а также убирают при помощи ГАСИ опасно висящие элементы.
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