Банк «Рублев» оказался без лицензии Центробанка

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Рублев». Соответствующий приказ от 27 июня опубликован на сайте ЦБ РФ.
Отмечается, что отзыв лицензии связан со снижением собственного средств ниже минимального значения уставного капитала на дату регистрации и неисполнением федеральных законов о банковской деятельности.
Коммерческий банк «Рублев» также оказался без лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
АО «КБ "Рублев"» — небольшой по размеру активов московский банк, зарегистрированный в сентябре 1994 года. Организация была ориентирована на кредитование и обслуживание юрлиц, включая представителей малого и среднего бизнеса.
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