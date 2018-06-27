Банк «Рублев» оказался без лицензии Центробанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Рублев».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Рублев». Соответствующий приказ от 27 июня опубликован на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что отзыв лицензии связан со снижением собственного средств ниже минимального значения уставного капитала на дату регистрации и неисполнением федеральных законов о банковской деятельности.

Коммерческий банк «Рублев» также оказался без лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

АО «КБ "Рублев"» — небольшой по размеру активов московский банк, зарегистрированный в сентябре 1994 года. Организация была ориентирована на кредитование и обслуживание юрлиц, включая представителей малого и среднего бизнеса.