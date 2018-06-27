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На должность прокурора Алексеевского района назначен Павел Абрамов

Татар-информ

27 июня 2018, 09:23

Происшествия

В Зеленодольском районе в селе Большие Яки молния убила четыре коровы и восемь овец

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Инцидент произошел на улице Чураби.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в селе Большие Яки молния убила 12 животных, сообщили в администрации Большеякинского сельского поселения.

Минувшим днем во время разгула стихии молния ударила в линию электропередачи по улице Чураби. Провода под напряжением упали на землю, а животные на них наступили. В результате инцидента погибли четыре коровы и восемь овец.

 

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