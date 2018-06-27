Сообщения о госпитализации Марадоны оказались недостоверными

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: соцсети
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Информация о том, что чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона якобы был госпитализирован после матча между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге, оказалась недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колумбийскую журналистку Патрисию Вильехас, которая сопровождает экс-футболиста. Она разместила в Twitter фотографии, на которых Марадона не выглядит болезненно.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что после финального свистка на матче Аргентина — Нигерия у легенды аргентинского футбола упало давление, и его отвезли в больницу.
Состояние Марадоны стабилизировалось, госпитализация ему не потребовалась, и он отправился в Москву на личном самолете.
Сборная Аргентины одержала победу в матче против Нигерии в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.
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