Генсек Совета Европы обозначил сроки взноса РФ в бюджет организации

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Последний срок для выплаты взносов России в бюджет организации — 30 июня 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда.
«30 июня — это последний срок для выплаты взносов. Я не знаю, что произойдет до 30 июня», — заявил Ягланд во время выступления в СЕ. Но я сделал все, что от меня зависело, чтобы попытаться урегулировать эту проблему, добавил он.
Конфликт между Россией и Советом Европы обострился из-за санкций, которые ввела ПАСЕ в отношении российской делегации из-за ситуации вокруг Крыма.
Летом 2017 года Москва заявила, что планирует приостановить часть выплат в бюджет СЕ за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.
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