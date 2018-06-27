Новак обсудил с министром энергетики США антироссийские санкции

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил со своим американским коллегой Риком Перри антироссийские санкции. Встреча прошла на полях Всемирной газовой конференции. Об этом сообщает РИА Новости.
«В том числе обсуждали вопросы энергетики. И влияние санкций. Касались вопроса санкций», — сказал он. Естественно, мы не могли их обойти, добавил Новак.
По его словам, в ходе переговоров они говорили о проектах, которые американские компании вынуждены были закрыть из-за введения Вашингтоном антироссийских санкций.
На встрече были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и США в области энергетики, вопросы текущего состояния и перспективы сотрудничества, отметил Новак.
Также стороны обсудили участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких компаний, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и влияние санкций на эти компании, заключил министр.
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