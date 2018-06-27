Динамовские жеребцы отличились в скачках на Сабантуе-2018

Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Лошади конно-скакового клуба «Динамо» отличились в ходе скачек, прошедших в рамке празднования Сабантуя на международном конно-спортивном комплексе «Казань», сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Динамовские лошади выиграли две скачки и два заезда, а также по одному разу финишировали вторыми, третьими, четвертыми и пятыми.

Жеребец Портос Амок выиграл приз Федерации коневодства и конного спорта РТ на дистанции 2400 м (заезд). Арабская Королева стала обладательницей приза «Сабантуй-2018» на дистанции 1600 м (скачка).

Стирлингу Динамо достался Кубок Казанского Кремля на дистанции 1600 м (заезд). Ван Дрина удостоена приза «Арабская звезда» на дистанции 1000 м (скачка).

«Серебро» в скачке на 1000 м досталось Приону, а «бронза» в скачке на 1600 м – Кентавру.