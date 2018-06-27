Динамовские жеребцы отличились в скачках на Сабантуе-2018

Рекомендуем
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Лошади конно-скакового клуба «Динамо» отличились в ходе скачек, прошедших в рамке празднования Сабантуя на международном конно-спортивном комплексе «Казань», сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.
Динамовские лошади выиграли две скачки и два заезда, а также по одному разу финишировали вторыми, третьими, четвертыми и пятыми.
Жеребец Портос Амок выиграл приз Федерации коневодства и конного спорта РТ на дистанции 2400 м (заезд). Арабская Королева стала обладательницей приза «Сабантуй-2018» на дистанции 1600 м (скачка).
Стирлингу Динамо достался Кубок Казанского Кремля на дистанции 1600 м (заезд). Ван Дрина удостоена приза «Арабская звезда» на дистанции 1000 м (скачка).
«Серебро» в скачке на 1000 м досталось Приону, а «бронза» в скачке на 1600 м – Кентавру.
Следующая новость
В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.
Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.
Картина отмечена в номинации «Лучшая актерская работа».
Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.
Кресло оказалось удобнее прежнего, и фонд «День добрых дел» решил подарить его болельщику из Колумбии.
Лист железа, который сорвало с крыши, повредил линию электропередачи, провода упали на коровник.
Дипломированные специалисты в сфере хореографии, вокала, актерского мастерства и искусства будут работать в разных районах РТ.
Аргентина сыграет с Францией в одной восьмой финала чемпионата мира в столице Татарстана.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.
Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.
В районе стартовали работы по кормозаготовке.
В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.
Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.
Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.
Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018
26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»