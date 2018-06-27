В сквере Аксенова ко Дню молодежи состоится Pop’n’Rock Tamasha

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, в 20 часов вечера в сквере имени Аксенова отпразднуют День молодежи. Для всех любителей кино и музыки состоится уникальное мероприятие – Pop’n’Rock Tamasha. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Событие Pop’n’Rock Tamasha предназначено для активных и креативных представителей молодежного сообщества. На сцене выступят две кавер-группы – «МИНхаузен» и «Лето», а также ансамбль авторской музыки SHA.
Также для посетителей сквера состоится розыгрыш пригласительных билетов в кинотеатр «Мир». В конце вечера будет организован показ комедии open-air «Женщины против мужчин. Крымские каникулы».
Кроме того. с 17 до 23 часов в Горкинско-Ометьевском лесу также пройдет празднование Дня молодежи.
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Событие предназначено для активных и креативных представителей молодежного сообщества.
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