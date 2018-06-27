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Эксперт: Температура сжигания в современных МСЗ уничтожает диоксины

Татар-информ

27 июня 2018, 08:00

Экономика и финансы

Эксперт: Температура сжигания в современных МСЗ уничтожает диоксины

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Эколог сравнил вероятность выбросов вредных веществ с возможностью появления алмазов в трубе МСЗ.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Современные мусоросжигательные предприятия перерабатывают отходы на температурах выше 1 тыс. градусов. Высокий нагрев буквально разлагает вредные вещества, в том числе и диоксины. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал первый зампредседателя Центрального Совета Всероссийского общества Охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Он отметил, что для формирования молекулы диоксина необходим хлор. При этом хлор — далеко не самое распространенное вещество в наших отходах. И для того, чтобы при сжигании получилось заметное количество диоксинов, значительным должно быть и количество хлорсодержащих отходов. Также для этого требуется соблюдение особых температурных режимов, объяснил спикер.

«Когда западные технологи говорят, что сжигают мусор при температуре 1,2 тыс. градусов — это реальный аргумент со знаком „плюс“, потому что при такой температуре молекулы диоксина начинают разлагаться, и хлорсодержащий полимер разлагается до свободного хлора», — отметил Расулмухамедов.

Он добавил, что в ответ на это распространился новый миф о том, что в выхлопе МСЗ происходит рекомбинация молекул, то есть опять возникает диоксин. Однако вероятность такого события приближается к погрешности, уверен ученый. 

«Если говорить про вероятность возникновения каких-либо веществ в трубе завода, то в сжигаемых отходах полно углерода, собственно, он и горит. Из углерода состоят алмазы. И вероятность образования алмазов тоже есть. Понимаете, да? Но мы не видим, чтобы у нас из труб мусоросжигательных заводов вдруг посыпались алмазы», — заключил зампредседателя Центрального Совета ВООП.

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