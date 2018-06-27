Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Более 300 спортсменов из 24 стран примут участие в чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Соревнования пройдут с 24 по 29 июля в столице Татарстана. Это первый раз, когда Россия принимает мировое первенство в данном виде спорта.
Впервые чемпионат мира по пляжному гандболу прошел в 2004 году в Египте, с тех пор соревнования организуются раз в два года.
На чемпионате мира сразятся по 16 женских и мужских команд. Согласно жеребьевке, женская сборная России сыграет в группе с командами США, Таиланда и Бразилии, а мужская – с командами Швеции, Бразилии и США.
Первенство пройдет на площадках Центра пляжных видов спорта Казани.
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Соревнования пройдут с 24 по 29 июля в столице Татарстана.
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