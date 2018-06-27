Жители Елабуги жалуются на нашествие мошкары

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Все больше жителей Елабуги жалуются на назойливых насекомых, которых в этом году как никогда много.
Если в прошлые года к медикам с укусами обращались единицы, то теперь происходят два-три обращения в день. Более того, 40-летней горожанке выписали больничный лист, так как у нее сильно распухла нога из-за укуса мошкары. Это первый такой случай в городе за многие годы.
Санитарные врачи объясняют нашествие насекомых погодными условиями. «В этом году действительно очень большой вылет гнуса и мошек. Связано это с тем, что достаточно долгий период времени стояла прохладная, но влажная погода, и с резким потеплением начался массовый вылет гнуса и мошки. Очень много луж, где они и размножаются», – пояснил главный врач ЦГиЭ в РТ в Елабужском районе Максим Даровских.
Проводить какую-то обработку в городе не планируется. По словам Даровских, чтобы уменьшить количество насекомых в городе, нужно активизировать работу по укосу трав. Также необходимо проверить подвалы жилого фонда, чтобы там не было влаги.
Следующая новость
Соревнования пройдут с 24 по 29 июля в столице Татарстана.
Одной из жительниц даже пришлось выписать больничный лист, так как от укуса у нее сильно распухла нога.
В городе состоялась XV сельская спартакиада «Сэламэтлек».
Экологический проект «Тропа надежды» был разработан учителем биологии и куратором школьного лесничества Надеждой Панюковой.
Одиннадцать ребят из Тетюшского района отдыхают в патриотическом палаточном лагере.
В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.
Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.
Картина отмечена в номинации «Лучшая актерская работа».
Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.
Кресло оказалось удобнее прежнего, и фонд «День добрых дел» решил подарить его болельщику из Колумбии.
Лист железа, который сорвало с крыши, повредил линию электропередачи, провода упали на коровник.
Дипломированные специалисты в сфере хореографии, вокала, актерского мастерства и искусства будут работать в разных районах РТ.
Аргентина сыграет с Францией в одной восьмой финала чемпионата мира в столице Татарстана.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.
Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.
В районе стартовали работы по кормозаготовке.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018
26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»