Жители Елабуги жалуются на нашествие мошкары

Одной из жительниц даже пришлось выписать больничный лист, так как от укуса у нее сильно распухла нога.

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Все больше жителей Елабуги жалуются на назойливых насекомых, которых в этом году как никогда много.

Если в прошлые года к медикам с укусами обращались единицы, то теперь происходят два-три обращения в день. Более того, 40-летней горожанке выписали больничный лист, так как у нее сильно распухла нога из-за укуса мошкары. Это первый такой случай в городе за многие годы.

Санитарные врачи объясняют нашествие насекомых погодными условиями. «В этом году действительно очень большой вылет гнуса и мошек. Связано это с тем, что достаточно долгий период времени стояла прохладная, но влажная погода, и с резким потеплением начался массовый вылет гнуса и мошки. Очень много луж, где они и размножаются», – пояснил главный врач ЦГиЭ в РТ в Елабужском районе Максим Даровских.

Проводить какую-то обработку в городе не планируется. По словам Даровских, чтобы уменьшить количество насекомых в городе, нужно активизировать работу по укосу трав. Также необходимо проверить подвалы жилого фонда, чтобы там не было влаги.