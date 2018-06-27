Сельские команды сразились в чемпионате РТ по мини-футболу в Мамадыше

В городе состоялась XV сельская спартакиада «Сэламэтлек».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). С 21 по 24 июня в Мамадыше прошли зональные соревнования чемпионата Татарстана по мини-футболу среди команд сельских районов, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Состязания были организованы в рамках XV сельской спартакиады «Сэламэтлек». В матчах приняли участие 100 спортсменов.

В финал чемпионата РТ по мини-футболу вышли Дрожжановский, Кукморский, Мамадышский и Сабинский районы.