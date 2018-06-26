Отряд школьного лесничества в Аксубаевском районе провел экскурсию по «Тропе надежды»

Экологический проект «Тропа надежды» был разработан учителем биологии и куратором школьного лесничества Надеждой Панюковой.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Отряд школьного лесничества «Лесной патруль», состоящий из семиклассников. провел экологическую экскурсию по «Тропе надежды» для учащихся начальных классов пришкольного лагеря Аксубаевской средней школы № 2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.



Экологический проект «Тропа надежды» был разработан учителем биологии и куратором школьного лесничества Надеждой Панюковой.





На школьном участке появились станции «Яблоневый сад», «Муравейник», «Земляника», «Дендрарий», «Лекарственные растения». Проходя эти участки, школьники получают теоретические и практические знания об окружающем мире, учатся бережному отношению к природе и расширяют свой кругозор.