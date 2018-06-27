В Апастовском районе открылась третья смена лагеря «Юный десантник»

Одиннадцать ребят из Тетюшского района отдыхают в патриотическом палаточном лагере.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На территории детского оздоровительного лагеря «Свияга» Апастовского района Татарстана открылась третья смена военно-патриотического палаточного лагеря «Юный десантник», пишет газета «Тетюшские зори».

В смене принимают участие 11 ребят из Тетюшского района РТ. Целью лагеря является допризывная подготовка подрастающего поколения. Участники лагеря занимаются строевой подготовкой, стрельбой из пневматической винтовки, разборкой и сборкой АК-74, а также учатся водить автомобиль и совершать прыжки с парашютом.

В конце смены участники смены выедут в Куркачи и совершат парашютные прыжки с самолета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлатском районе открылась вторая смена «Юнармии».