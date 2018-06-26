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Татар-информ

27 июня 2018, 00:57

Спорт

Юный пловец из Тетюшей победил на соревнованиях в Пензе

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Татарстанский пловец из города Тетюши победил на соревнованиях по плаванию в Пензе, пишет газета «Тетюшские зори».

Открытые областные соревнования Детской лиги плавания «Поволжье», посвященные памяти Героя России Марины Плотниковой, состоялись с 22 по 24 июня.

В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.

Воспитанник Тетюшской детской юношеско-спортивной школы Константин Привалов под руководством тренера Эльвиры Мухаметзяновой на дистанции 50 м на спине занял первое место и выполнил норматив первого юношеского разряда.

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