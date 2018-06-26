Юный пловец из Тетюшей победил на соревнованиях в Пензе

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Татарстанский пловец из города Тетюши победил на соревнованиях по плаванию в Пензе, пишет газета «Тетюшские зори».
Открытые областные соревнования Детской лиги плавания «Поволжье», посвященные памяти Героя России Марины Плотниковой, состоялись с 22 по 24 июня.
В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.
Воспитанник Тетюшской детской юношеско-спортивной школы Константин Привалов под руководством тренера Эльвиры Мухаметзяновой на дистанции 50 м на спине занял первое место и выполнил норматив первого юношеского разряда.
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В турнире приняли участие спортсмены из различных регионов России, а также из Франции, Украины, Кыргызстана.
Лошади клуба «Динамо» выиграли две скачки и два заезда.
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Аргентина сыграет с Францией в одной восьмой финала чемпионата мира в столице Татарстана.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
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Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.
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