В ИА «Татар-информ» расскажут о пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах в летний период

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция , посвященная пожарной безопасности в летний период в лесах и населенных пунктах Республики Татарстан.
В мероприятии примут участие руководитель ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахмеров и руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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