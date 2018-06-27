В Елабуге откроется персональная выставка Александра Петрова

В экспозиции «Пространство любви» будут выставлены более 60 лучших работ художника.

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Персональная выставка работ Александра Петрова «Пространство любви» откроется 30 июня в Елабуге. Работы известного российского живописца, заслуженного деятеля искусств РТ можно будет увидеть в Выставочном зале музея-заповедника.

Первая выставка мастера как скульптора и медальера состоялась в 1983 году. Именно Александр Петров создал известную юбилейную серию медалей «Габдулла Тукай» и серии скульптурных портретов «Дети КамАЗа», «Коллеги художники», а в 1990 году художник впервые показал зрителям свои живописные работы.

В Елабуге художник представит более 60 живописных полотен с природой родного края и архитектурными памятниками Татарстана, также есть картины, посвященные Елабуге.

По словам сотрудников музея-заповедника, работы мастера отличает тонкое чувствование живописной колористической палитры, плоскостное решение, условность пространства. В пейзажах, натюрмортах, сюжетных мотивах художник передает свое настроение, любовь к окружающему миру.

