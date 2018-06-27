Детский мусульманский Сабантуй в Татарстане пройдет 15 июля

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Республиканский детский мусульманский Сабантуй пройдет 15 июля в селе Бурбаш Балтасинского района РТ. Соответствующая информация размещена на сайте Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
Праздник соберет на майдане гостей из Татарстана и других российских регионов: Чувашской Республики и Марий Эл, а также из Ульяновской, Самарской и Кировской областей.
Отличительной особенностью детского мусульманского Сабантуя является программа праздника, в которую помимо традиционных национальных соревнований войдут состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов и поэтических конкурсов, а также коллективный полуденный намаз на майдане и угощение пловом.
Для участников праздника организаторы определили мусульманский дресс-код: тюбетейки для мужчин и платки для женщин.
На Сабантуе пройдет 17 видов соревнований, победителей которых ждут ценные призы. Например, участники борьбы корэш разыграют велосипеды и скутер.
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Событие предназначено для активных и креативных представителей молодежного сообщества.
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