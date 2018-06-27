Детский мусульманский Сабантуй в Татарстане пройдет 15 июля

Мероприятие традиционно состоится в селе Бурбаш Балтасинского района РТ.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Республиканский детский мусульманский Сабантуй пройдет 15 июля в селе Бурбаш Балтасинского района РТ. Соответствующая информация размещена на сайте Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Праздник соберет на майдане гостей из Татарстана и других российских регионов: Чувашской Республики и Марий Эл, а также из Ульяновской, Самарской и Кировской областей.

Отличительной особенностью детского мусульманского Сабантуя является программа праздника, в которую помимо традиционных национальных соревнований войдут состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов и поэтических конкурсов, а также коллективный полуденный намаз на майдане и угощение пловом.

Для участников праздника организаторы определили мусульманский дресс-код: тюбетейки для мужчин и платки для женщин.

На Сабантуе пройдет 17 видов соревнований, победителей которых ждут ценные призы. Например, участники борьбы корэш разыграют велосипеды и скутер.