США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Помощник госсекретаря Митчелл напомнил о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Уэс Митчелл в ходе слушаний в Комитете американского Сената по международным делам заявил, что ответом на приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 станет введение против нее санкций, передает РБК.

При этом дипломат сослался на закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), предполагающий введение вторичных санкций против тех, кто приобретает оружие у «Рособоронэкспорта».

Митчелл констатировал, что у США и Турции есть много точек соприкосновения, но приобретение российских ЗРК скажется на отношениях двух стран, причем «починить их будет очень сложно».

В частности, он обратил внимание на последствия для военно-технического сотрудничества, в том числе и для планов Турции по покупке американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Ранее Сенат запретил поставки этих самолетов, но первые два истребителя все же были переданы турецкой стороне в соответствии с решением Пентагона.