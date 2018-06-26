Колумбийскому фанату-инвалиду в Казани подарили коляску

Кресло оказалось удобнее прежнего, и фонд «День добрых дел» решил подарить его болельщику из Колумбии.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Казанский фонд «День добрых дел» подарил колумбийскому болельщику-инвалиду Хулио Пико ранее найденную для него взамен неисправной коляску. Об этом на своей странице в Instagram’е написал глава фонда Рустем Хасанов.

Колумбиец передвигается в инвалидном кресле с электроприводом, но в Ульяновске приводящая его в движение батарея перестала работать. Сопровождающий колумбийских болельщиков в их поездке по России и ведущий видеодневник об их приключениях журналист телеканала «Дождь» Владимир Роменский обратился через соцсети к казанцам с просьбой помочь Пико.

В поисках аккумулятора участвовало и ИА «Татар-информ». Найти батарею в Казани не удалось, так как такие кресла в Россию не завозятся. Но агентство помогло связаться с фондом «День добрых дел», который и нашел для колумбийца новое кресло.

Романский рассказал ИА «Татар-информ», что Хулио остался доволен коляской, которая оказалась удобнее и комфортнее прежней. В итоге фонд решил подарить ее колумбийскому фанату.

После победы сборной Колумбии над командой Польши в Казани колумбийцы отпраздновали победу на Кремлевской набережной. Они попробовали традиционные татарские деликатесы, в том числе и колбасу из конины казылык. Теперь фанаты из южноамериканской страны вместе с журналистом российского телеканала направились в Самару, где 28 июня состоится очередной матч колумбийской сборной.