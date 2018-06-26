Месси приедет в Казань на матч плей-офф чемпионата мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Аргентины стала соперником команды Франции по одной восьмой финала чемпионата мира по футболу – плей-офф команды начнут в Казани.
Аргентинцы заняли второе место в группе D – подопечные Хорхе Сампаоли сыграли вничью с Исландией (1:1), проиграли Хорватии (0:3) и обыграли Нигерию (2:1). В заключительном матче группового этапа решающий гол аргентинцы забили на 86-й минуте – автором забитого мяча, который вывел южноамериканцев в плей-офф мундиаля, стал защитник Маркос Рохо.
Матч одной восьмой финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины пройдет на стадионе Kazan-Arena 30 июня.
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