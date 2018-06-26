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Татар-информ

26 июня 2018, 22:38

ПолитикаПроисшествия

Израиль не стал комментировать ракетный удар у аэропорта Дамаска

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Ракеты были выпущены по цели, находящейся в районе аэропорта или в самом аэропорту.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля не стала комментировать информацию о ракетном ударе, нанесенном ею по цели неподалеку от аэропорта столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель АОИ сослался на то, что израильская армия не реагирует на сообщения о ее действиях, появляющиеся в иностранных СМИ.

Ранее сирийское государственное агентство САНА заявило о падении двух выпущенных израильтянами ракет неподалеку от аэропорта Дамаска.

Как замечает NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ, целью атаки мог быть иранский самолет, из которого выгружали некий военный груз.

При этом базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что ракеты были выпущены по складу, на котором находилось предназначенное для ливанской радикальной шиитской организации «Хезболла» оружие. Перехватить их противовоздушной обороне Сирии, по информации источников центра, не удалось. 

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