Лист железа, который сорвало с крыши, повредил линию электропередачи, провода упали на коровник.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Из-за непогоды в Тюлячинском районе погибли 57 коров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около шести вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что во время разгула стихии с крыши коровника в селе Казаклар сорвало листы железа. Один из листов оборвал линию электропередачи.

Провода упали на ферму, от удара током погибли 57 дойных коров.

Трупы животных отправят в Елабугу на завод биологических отходов для утилизации.