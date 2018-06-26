Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Пять человек пострадали при столкновении «УАЗа» и «Хендэ» в Заинске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером на улице Ульянова напротив дома №79 водитель иномарки не уступил дорогу и столкнулся с «УАЗом» из-за чего отечественный автомобиль завалился на бок.

В результате ДТП пять человек доставили в Заинскую ЦРБ с ушибами. Никому из них не потребовалась госпитализация.

На месте пожарные из Заинска отключили аккумуляторы авто и поставили «УАЗ» на колеса.