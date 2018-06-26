Экс-полпред Холманских может возглавить совет директоров Уралвагонзавода

До назначения полпредом Холманских руководил сборочным цехом предприятия.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Бывший полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может стать председателем совета директоров Уралвагонзавода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к Администрации Президента источника.

До назначения полпредом в 2012 году Холманских, политическая карьера которого началась в 2011-м с разговора с Путиным во время «Прямой линии», был начальником сборочного цеха Уралвагонзавода.

Сейчас совет директоров предприятия, полностью контролируемого госкорпорацией «Ростех», возглавляет первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, также руководящий советами директоров Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетов России».

При этом заместитель полпреда в УрФо Борис Кириллов рассказал РИА Новости, что его бывший начальник может сосредоточиться на руководстве созданным в 2012 году движением «В защиту человека труда».

Игоря Холманских на посту полпреда сменил Николай Цуканов, бывший ранее помощником Президента. По информации издания Znak.com, чиновник узнал о своей отставке на траурных мероприятиях по убитому в 1998 году мэру Нефтеюганска Владимиру Петухову.