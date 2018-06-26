В Казани в Киндерях «ГАЗель» залетела под фуру

Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Серьезная авария произошла в Киндерях, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«ГАЗель» залетела под фуру. На место выехали пожарные ПСЧ № 71, спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Водителя фуры зажало в искореженной кабине. Его при помощи специального гидравлического инструмента пожарные и спасатели достали из разбитого авто.

Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в больницу.