В Казани в Киндерях «ГАЗель» залетела под фуру

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Серьезная авария произошла в Киндерях, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«ГАЗель» залетела под фуру. На место выехали пожарные ПСЧ № 71, спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
Водителя фуры зажало в искореженной кабине. Его при помощи специального гидравлического инструмента пожарные и спасатели достали из разбитого авто.
Пострадавшего передали медикам, которые доставили его в больницу.
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В районе стартовали работы по кормозаготовке.
В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.
Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.
Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.
Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов.
Отель Kazan-Arena – далеко не единственное уникальное место, где побывал шоумен.
На годовом общем собрании акционеров избраны совет директоров и ревизионная комиссия.
9,5 тыс. татарстанцев приняли участие в санитарной очистке лесов.
Последней работой актера стали съемки в комедийном сериале «Трясогузка» режиссера Рихсибоя Мирзарахимова в 2011 году, где он сыграл главную роль.
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Переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
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В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды.
В соревнованиях принимают участие 20 ребят из разных регионов РТ.
Жителями нового 63-го микрорайона станут 3,5 тысячи семей, которые получат жилье в 17 домах по программе социальной ипотеки.
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