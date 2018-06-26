Дидье Дешам: «В Казани очень хороший стадион, прекрасная инфраструктура»

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Главный тренер футбольной сборной Франции Дидье Дешам после выхода своей команды в одну восьмую финала на пресс-конференции прокомментировал инфраструктуру Казани. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Именно в столице Татарстана «трехцветным» предстоит начать плей-офф чемпионата мира. Ранее французы на этом мундиале уже играли в Казани – в первом матче группы подопечные Дешама на Kazan-Arena обыграли австралийцев.
«Мы знаем Казань. У меня не было времени осмотреть город и музеи, потому что мы проводим время на стадионе. Он очень хороший, инфраструктура прекрасная. Мы знаем Казань, но не думаю, что это будет преимуществом. Хотя те из ребят, кто прогулялся по Казани, сказали, что город очень понравился», – подчеркнул Дешам.
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