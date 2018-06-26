«Рубин» победил в контрольном матче с «Пролетером»

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На первом предсезонном летнем сборе казанский «Рубин» победил сербский «Пролетер» со счетом 2:0.
Как это часто бывает на сборах, планы поменялись. Вместо «Чукарички» сегодня соперником казанцев на сербском сборе стал клуб «Пролетер» из города Нови-Сад. Эта команда в минувшем сезоне стала победителем Первой лиги Сербии и пробилась в Суперлигу.
Преимущество «Рубина» в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи. Примечательно, что голы «Пролетеру» забили сербы же – находящиеся на просмотре в «Рубине» Давид Хрубик и Срджан Кочич.
30 июня на сербском сборе казанцы планируют сыграть с бронзовым призером минувшего чемпионата Сербии – «Работничками».
«Рубин» (Казань, Россия) – «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия) – 2:0 (1:0).
Голы забили: Хрубик (27), Кочич (73).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Ситдиков, Уремович, Камболов, Сорокин, Хрубик, Сагас, Иг. Коновалов, Байрамян, Попов, Шекари.
«Рубин» (2-й тайм): Ив. Коновалов, Устинов, Доронин, Бергстрем, Кочич, Могилевец, Казанский, Мухаметзянов, Базаев, Голдобин, Умаров.
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