Ректоры вузов Татарстана рассказали об особенностях приемной кампании

Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на брифинге в Кабинете Министров Татарстана руководители ведущих университетов республики рассказали об особенностях приемной кампании и обучения в новом учебном году.

Ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров отметил, что в вузе по всем направлениям обучения число бюджетных мест сохранено или увеличено. «Новые направления появились на всех уровнях обучения, начиная от бакалавриата и специалитета. И основные магистерские программы сегодня переформатированы с учетом требований времени», – подчеркнул он.

Ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Юшко сообщил, что на этот год университет подготовил 440 образовательных программ. «Все они проверены и обсуждены с нашими работодателями. Наш университет всегда выделялся высоким трудоустройством выпускников, поэтому программы формируются под производственные предприятия. В этом году наблюдается увеличение числа бюджетных мест по оборонным специальностям, вырос целевой набор и бюджетные места по специалитету», – рассказал он.

При этом спикер заметил, что снизились контрольные цифры приема на 4 процента. «Это в основном коснулось физических и информационных направлений. По химтехнологиям бюджетные места возросли. В этом году на бюджетные места по всем формам обучения мы примем 3,8 тыс. студентов. Увеличивается приток иностранных граждан. Студенты из Вьетнама, Индии, Китая, Северной Африки, Средней Азии выбирают технологический университет, видимо, потому, что есть соответствующая подготовка», – уточнил он.

По словам ректора КНИТУ имени А. Н. Туполева (КАИ) Альберта Гильмутдинова, последние годы по всем формам обучения количество бюджетных мест увеличивается. «В прошлом году вуз принимал на 40 направлений подготовки специалитета. В этом году открыли целый ряд новых специальностей: две по бакалавриату, три – по магистратуре. По официальным данным Минобраза России, процент трудоустройства выпускников КАИ один из самых высоких среди вузов Татарстана», – заявил он.

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов проинформировал, что в этом году планируется строительство нового общежития при вузе на 520 мест. Кроме того, будут открыты новые современные лаборатории. «За последние пять лет динамика по бюджетным местам положительная. В этом году по бакалавриату и магистратуре увеличение мест – на 7 процентов», – отметил он.

По словам ректора КГМУ Алексея Созинова, в предстоящем учебном году в университете будут реализовываться 54 основные образовательные программы, а также четыре программы среднего профессионального образования. «Большую часть из них составляют программы ординатуры – 44 по клинической подготовке в различных областях», – пояснил он.

В Казанский медуниверситет планируется принять 1224 студента для обучения по программам высшего образования, 200 студентов по программам профессионального образования и 300 иностранцев.

«Особенность вуза – большая доля поступающих по целевому набору. Это связано с государственным заданием, которое мы получаем от Минздрава России. Это необходимо, чтобы ликвидировать кадровые дефициты, которые есть в стране. В этом году объем целевого набора будет несколько меньше, чем в прошлом, но все равно большой – 55 процентов от контрольных цифр приема. По специалитету – 65 процентов. В прошлом году в целом было 66 процентов, по специалитету – 71 процент», – констатировал Созинов.

Он признался, что рост цен за обучение от 2,5 до 2,9 процента наблюдается по таким направлениям, как лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация.

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов рассказал, что на бюджетную форму обучения планируется принять около 600 человек, что составляет 35 процентов от общего приема в вуз.

«В прошлом году приняли 1750 человек, в этом году планируем принять примерно столько же, – заметил он. – Студенты-архитекторы – наша гордость. Мы готовим их по мировым стандартам».

Проректор по учебно-воспитательной работе Казанского государственного аграрного университета Булат Зиганшин подчеркнул, что вузу вернули аккредитацию по экономическим направлениям. «Мы второй аграрный вуз в России, который смог это осуществить. 80 процентов наших абитуриентов из сельской местности. Осуществляется целевой прием. Все 100 процентов поступающих студентов обеспечиваются общежитием. У студентов есть возможность проходить стажировку в зарубежных странах», – заключил он.

Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов, где представлена полная информация о правилах приема и направлениях подготовки.