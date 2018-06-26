Алексей Песошин возглавил совет директоров ОАО «Сетевая компания»

На годовом общем собрании акционеров избраны совет директоров и ревизионная комиссия.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Сегодня на годовом общем собрании акционеров по предложению совета директоров ОАО «Сетевая компания» Премьер-министр РТ Алексей Песошин был избран его председателем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На общем собрании акционеров были рассмотрены основные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании и утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

Избраны совет директоров и ревизионная комиссия. Кроме того, утвержден аудитор для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности компании за текущий финансовый год.