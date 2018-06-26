Стендап-комик Андрей Скороход переночевал на стадионе Kazan-Arena

Отель Kazan-Arena – далеко не единственное уникальное место, где побывал шоумен.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Белорусский и российский стендап-комик и телеведущий Андрей Скороход побывал в Казани в роли ведущего нового выпуска российского сезона «Орла и Решки» на телеканале «Пятница!», сообщает пресс-служба канала.

Шоумен отправился в столицу Татарстана в компании ведущей Жанны Бадоевой. Первым местом, которое посетил Скороход, стал стадион Kazan-Arena.



Андрей приехал на стадион с целью переночевать. Точнее, остановиться в единственном в России отеле, находящемся в сердце футбольного стадиона. Апартаменты в такой гостинице похожи на номер обычного отеля, однако терраса является настоящей VIP-ложей стадиона, что позволяет смотреть футбольный матч, не выходя из номера.

Отель Kazan-Arena – далеко не единственное уникальное место, где побывал шоумен. Решив посвятить свое время преимущественно спортивным упражнениям, за несколько дней в Казани артист успел пострелять из лука, поиграть в сквош и даже заняться серфингом.