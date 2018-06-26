Телеведущий Артем Шейнин получит взыскание за мат в прямом эфире

Характер взыскания представитель канала уточнять не стал.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На ведущего Артема Шейнина наложат взыскание за то, что он употребил нецензурное слово в прямом эфире, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы Первого канала.

Характер взыскания представитель канала уточнять не стал.

Шейнин употребил матерное слово во время прямого эфира, когда пересказывал диалог с фанатом по итогам матча между сборными России и Уругвая.