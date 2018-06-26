Жителями нового 63-го микрорайона станут 3,5 тысячи семей, которые получат жилье в 17 домах по программе социальной ипотеки.

(Набережные Челны, 26 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах завершен монтаж первого «соципотечного» дома в 63-м микрорайоне.

Жителями нового 63-го микрорайона станут 12,5 тыс. челнинцев, в том числе 3,5 тыс. семей, которые получат жилье в 17 домах по программе социальной ипотеки. Общая площадь жилья составляет 207 тысяч кв. метров. Новоселы из числа соципотечников должны въехать в два первых дома уже в 2018 году. В них квартиры получат 538 семей-первоочередников.

Сейчас практически завершен монтаж дома 63/13, также как и часть длинного 11-подъездного здания 63/15. Именно в этих домах должны получить ключи новоселы-бюджетники уже в этом году.

Еще один дом 63/12 находится на этапе устройства ростверка. Продолжается забивка свай для дома 63/11. А недавно застройщик, в роли которого выступает компания «ДомкорСтрой», приступил к подготовительным работам для строительства десятиэтажки — 7-подъездного дома на 257 квартир 63/01.