Йоахим Лев: В матче против Южной Кореи мы хотим победить с разницей в два мяча

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне матча чемпионата мира против команды Южной Кореи в Казани заявил, что немцы хотят победить с разницей в два мяча.
Лев отметил, что превосходство его команды в классе не должно вызывать сомнений. «Результат ясен: мы хотим, и мы должны победить. В идеале нужно сделать это с разницей в два мяча. Корейцы любят атакующую игру, агрессивно идут вперед, пытаются владеть мячом в середине поля. У них есть не только Сон, но и другие игроки. Против Мексики мы допускали ошибки, теряли мячи. А если ты теряешь мячи, у соперника возникает шанс. Мы не станем персонально держать Сона, но с ним нужно быть максимально бдительными», — подчеркнул специалист.
По словам тренера, победа его команды над Швецией на последних секундах матча придала футболистам дополнительные эмоции. При этом Лев добавил, что не нужно переоценивать значения таких побед. «Мы проиграли Мексике и испытали давление. После второго матча (против Швеции) нас переполняли эмоции, но эйфории не было. У нас были подобные значимые победы на прошлых чемпионатах, но каждая победа — это лишь маленький шаг вперед», — отметил наставник.
Сборная Германии стартовала на чемпионате мира в России с поражения от команды Мексики (0:1), затем обыграла шведов (2:1). В третьем туре подопечные Лева сыграют в Казани против сборной Южной Кореи — матч пройдет на стадионе «Казань Арена» 27 июня.
Ранее ИА «Татар-информ» писало, что два игрока сборной Германии пропустят матч чемпионата мира против Южной Кореи в Казани.
Следующая новость
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.
Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.
В районе стартовали работы по кормозаготовке.
В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.
Водителя с серьезными травмами доставили в больницу.
Главный тренер сборной Франции по футболу поделился мнением о столице Татарстана, где его команда сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
Преимущество казанского клуба в классе не вызывало сомнений по ходу всей встречи.
Руководители высших учебных заведений рекомендовали абитуриентам ознакомиться с сайтами университетов.
Отель Kazan-Arena – далеко не единственное уникальное место, где побывал шоумен.
На годовом общем собрании акционеров избраны совет директоров и ревизионная комиссия.
9,5 тыс. татарстанцев приняли участие в санитарной очистке лесов.
Последней работой актера стали съемки в комедийном сериале «Трясогузка» режиссера Рихсибоя Мирзарахимова в 2011 году, где он сыграл главную роль.
Потребность в грубых и сочных кормах в республике составляет более 2 млн т кормовых единиц.
Переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Актанышском районах.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018
26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»