Йоахим Лев: В матче против Южной Кореи мы хотим победить с разницей в два мяча

Главный тренер сборной Германии прокомментировал подготовку команду к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне матча чемпионата мира против команды Южной Кореи в Казани заявил, что немцы хотят победить с разницей в два мяча.

Лев отметил, что превосходство его команды в классе не должно вызывать сомнений. «Результат ясен: мы хотим, и мы должны победить. В идеале нужно сделать это с разницей в два мяча. Корейцы любят атакующую игру, агрессивно идут вперед, пытаются владеть мячом в середине поля. У них есть не только Сон, но и другие игроки. Против Мексики мы допускали ошибки, теряли мячи. А если ты теряешь мячи, у соперника возникает шанс. Мы не станем персонально держать Сона, но с ним нужно быть максимально бдительными», — подчеркнул специалист.

По словам тренера, победа его команды над Швецией на последних секундах матча придала футболистам дополнительные эмоции. При этом Лев добавил, что не нужно переоценивать значения таких побед. «Мы проиграли Мексике и испытали давление. После второго матча (против Швеции) нас переполняли эмоции, но эйфории не было. У нас были подобные значимые победы на прошлых чемпионатах, но каждая победа — это лишь маленький шаг вперед», — отметил наставник.

Сборная Германии стартовала на чемпионате мира в России с поражения от команды Мексики (0:1), затем обыграла шведов (2:1). В третьем туре подопечные Лева сыграют в Казани против сборной Южной Кореи — матч пройдет на стадионе «Казань Арена» 27 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» писало, что два игрока сборной Германии пропустят матч чемпионата мира против Южной Кореи в Казани.