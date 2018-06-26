Два игрока сборной Германии пропустят матч чемпионата мира против Южной Кореи в Казани

Себастьян Руди восстанавливается после перелома носа, Джером Боатенг дисквалифицирован.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболисты сборной Германии Себастьян Руди и Джером Боатенг не смогут принять участие в матче чемпионата мира против команды Южной Кореи, который пройдет в Казани. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.

Руди получил перелом носа в прошлом матче сборной Германии и пока не может играть. «Он был под наркозом, два дня ему было тяжело дышать. В матче против Южной Кореи Себастьян точно не сыграет. Также мы не можем рассчитывать на Джерома (Боатенга – прим. Т-и.) — в прошлом матче он получил красную карточку. Всего в моем распоряжении перед матчем есть 18 игроков», — отметил Лев.